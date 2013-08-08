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Приложение Bing Wallpaper замечено в Microsoft Store

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Сегодня, 16:42
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В Microsoft Store теперь есть официальное приложение Bing Wallpaper от Microsoft, но в настоящий момент оно, похоже, не работает. Приложение было замечено и опубликовано Aggiornamenti Lumia в Twitter. Кажется, что приложение устанавливается на ПК с Windows 10, но после установки оно дает сбой. Вы можете получить его в Microsoft Store, чтобы узнать, повезет ли вам больше.

«Исследуйте мир по одной фотографии за раз - оживляйте свой рабочий стол с новым фоном каждый день, загружая обои Bing», - говорится в описании приложения.

Стоит отметить, что у Microsoft уже есть способ загрузить официальное приложение Bing Wallpaper; его просто нет в Microsoft Store. Приложение Bing Wallpaper было запущено в апреле прошлого года и, похоже, работает идентично описанию этого нового приложения Bing Wallpaper. Приложения даже используют те же изображения в качестве примеров.

Есть большая вероятность, что это одно и то же приложение, упакованное по-разному.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
windowscentral.com
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