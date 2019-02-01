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Microsoft Edge получает новую функцию автозаполнения

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Сегодня, 16:05
  • Просмотров: 112

В Microsoft Edge появилась новая функция автозаполнения, которая должна упростить заполнение неудобных форм.

Эта функция называется «Инициируемый пользователем поиск предложений для автозаполнения», и Microsoft описывает ее так:

Сегодня, если ваша информация сохранена в Microsoft Edge, предложения по автозаполнению всплывают автоматически и помогают вам сэкономить время при заполнении форм. Но в случаях, когда автозаполнение пропускает форму, или если вы хотите получить эти данные в формах, которые обычно не имеют автозаполнения (например, временные формы) – вы можете явно искать вашу информацию и легко ее заполнять.


Это означает, что в формах, которые намеренно не активируют автозаполнение, или с другими проблемами, вызывающими проблему (например, незащищенные страницы), пользователи по-прежнему смогут легко получить доступ к своим данным.

Эта функция активируется путем ввода «/» в форме на таких страницах. Этот процесс можно увидеть ниже:


Нажмите на изображение для демонстрации




Эта функция доступна в Edge Canary и Edge Dev.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
mspoweruser.com
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