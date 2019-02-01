Microsoft Edge получает новую функцию автозаполнения

Сегодня, если ваша информация сохранена в Microsoft Edge, предложения по автозаполнению всплывают автоматически и помогают вам сэкономить время при заполнении форм. Но в случаях, когда автозаполнение пропускает форму, или если вы хотите получить эти данные в формах, которые обычно не имеют автозаполнения (например, временные формы) – вы можете явно искать вашу информацию и легко ее заполнять.

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