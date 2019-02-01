Microsoft Edge получает новую функцию автозаполнения
-
- Категория: Windows 10
- Дата: Сегодня, 16:05
- Просмотров: 112
В Microsoft Edge появилась новая функция автозаполнения, которая должна упростить заполнение неудобных форм.
Эта функция называется «Инициируемый пользователем поиск предложений для автозаполнения», и Microsoft описывает ее так:
Сегодня, если ваша информация сохранена в Microsoft Edge, предложения по автозаполнению всплывают автоматически и помогают вам сэкономить время при заполнении форм. Но в случаях, когда автозаполнение пропускает форму, или если вы хотите получить эти данные в формах, которые обычно не имеют автозаполнения (например, временные формы) – вы можете явно искать вашу информацию и легко ее заполнять.
Это означает, что в формах, которые намеренно не активируют автозаполнение, или с другими проблемами, вызывающими проблему (например, незащищенные страницы), пользователи по-прежнему смогут легко получить доступ к своим данным.
Эта функция активируется путем ввода «/» в форме на таких страницах. Этот процесс можно увидеть ниже:
Нажмите на изображение для демонстрации
Эта функция доступна в Edge Canary и Edge Dev.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
mspoweruser.com
mspoweruser.com
Похожие новости
- Комментарии
- ВКонтакте
ИнформацияПосетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Пользователи онлайн
Всего на сайте: 27
Пользователей: 0
Гостей: 27
Роботы: Google Yandex
Пользователей: 0
Гостей: 27
Роботы: Google Yandex
+9Новостей: 12995
+0Комментариев: 39446
+0Пользователей: 10052