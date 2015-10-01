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Сборка Windows 10 Build 21322 на видео

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Вчера, 23:34
  • Просмотров: 61
Сборка Windows 10 Build 21322 на видео

Ресурс Windows Central снял обзор сборки Windows 10 Build 21322.

Сегодняшнее видео о сборке демонстрирует улучшения, внесенные в последние несколько сборок Windows 10, в том числе улучшенную анимацию открытия приложений, новую возможность вставки облачного буфера обмена и еще не анонсированную функцию графика заряда батареи.



Ресурс также демонстрирует незначительные улучшения в сборке 21322, которая теперь доступна в Dev Channel, хотя вы пока не получите доступа к новому графику заряда батареи.

Текущие сборки Insider Preview в Dev Channel больше не привязаны к какой-либо конкретной версии Windows 10, но есть понимание, что большинство функций, которые в настоящее время тестируются, предназначены для обновления Sun Valley, которое выйдет позже в этом году.

Есть информация, что в ближайшие недели и месяцы в Dev Channel появятся новые функции, в том числе более крупные изменения UX.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
windowscentral.com
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