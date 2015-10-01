Сборка Windows 10 Build 21322 на видео
-
- Категория: Windows 10
- Дата: Вчера, 23:34
- Просмотров: 61
Ресурс Windows Central снял обзор сборки Windows 10 Build 21322.
Сегодняшнее видео о сборке демонстрирует улучшения, внесенные в последние несколько сборок Windows 10, в том числе улучшенную анимацию открытия приложений, новую возможность вставки облачного буфера обмена и еще не анонсированную функцию графика заряда батареи.
Ресурс также демонстрирует незначительные улучшения в сборке 21322, которая теперь доступна в Dev Channel, хотя вы пока не получите доступа к новому графику заряда батареи.
Текущие сборки Insider Preview в Dev Channel больше не привязаны к какой-либо конкретной версии Windows 10, но есть понимание, что большинство функций, которые в настоящее время тестируются, предназначены для обновления Sun Valley, которое выйдет позже в этом году.
Есть информация, что в ближайшие недели и месяцы в Dev Channel появятся новые функции, в том числе более крупные изменения UX.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
windowscentral.com
windowscentral.com
Похожие новости
- Комментарии
- ВКонтакте
ИнформацияПосетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Пользователи онлайн
Всего на сайте: 26
Пользователей: 0
Гостей: 26
Роботы: Google Yandex Mail Ru
Пользователей: 0
Гостей: 26
Роботы: Google Yandex Mail Ru
+1Новостей: 12996
+0Комментариев: 39446
+0Пользователей: 10052