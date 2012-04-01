Microsoft исправила ошибку в Windows 10
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- Категория: Windows 10
- Дата: Вчера, 19:57
- Просмотров: 195
В январе стало известно о давней ошибке в Windows 10, которая позволяет короткой строке символов повредить файловую систему NTFS, вынуждая Windows восстанавливать ее при следующей загрузке.
Короткую строку можно доставить в ОС несколькими способами, например, как часть zip-диска, ярлык Windows 10, специально созданные HTML-документы или даже как часть пути иконки для файла.
Как только Windows попытается получить доступ к пути, она сообщит, что «Файл или каталог поврежден и нечитаем», а затем предложит пользователю перезагрузить компьютер и запустить chkdsk, чтобы исправить повреждение.
Microsoft наконец-то выпустила исправление в сборке Windows 10 Insider Preview Build 21322.
Теперь, когда вы пытаетесь получить доступ к пути, Windows 10 сообщает: «Имя каталога недействительно» и больше не помечает том NTFS как поврежденный.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
mspoweruser.com
mspoweruser.com
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