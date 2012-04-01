Windows 10 Статьи, обзоры Windows 10 Инструкции, советы

Microsoft исправила ошибку в Windows 10

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Вчера, 19:57
  • Просмотров: 195

В январе стало известно о давней ошибке в Windows 10, которая позволяет короткой строке символов повредить файловую систему NTFS, вынуждая Windows восстанавливать ее при следующей загрузке.

Короткую строку можно доставить в ОС несколькими способами, например, как часть zip-диска, ярлык Windows 10, специально созданные HTML-документы или даже как часть пути иконки для файла.



Как только Windows попытается получить доступ к пути, она сообщит, что «Файл или каталог поврежден и нечитаем», а затем предложит пользователю перезагрузить компьютер и запустить chkdsk, чтобы исправить повреждение.

Microsoft наконец-то выпустила исправление в сборке Windows 10 Insider Preview Build 21322.

Теперь, когда вы пытаетесь получить доступ к пути, Windows 10 сообщает: «Имя каталога недействительно» и больше не помечает том NTFS как поврежденный.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
mspoweruser.com
  • 0
Похожие новости
Обзор Windows 10
Новая ошибка может влиять на работу Windows 7 и 8.1

Новая ошибка может влиять на работу Windows 7 и 8.1

Microsoft удалила ограничение пути для файловой системы NTFS

Microsoft удалила ограничение пути для файловой системы NTFS

Пресс-релиз сборки Windows 10 Insider Preview Build 14257

Пресс-релиз сборки Windows 10 Insider Preview Build 14257

Файловая система в Windows 8 будет автоматически исправлять ошибки быстро и незаметно

Файловая система в Windows 8 будет автоматически исправлять ошибки быстро и незаметно

TakeOwnershipEX 1.1.0.0

TakeOwnershipEX 1.1.0.0




  • Комментарии
  • ВКонтакте
  • Facebook
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Пользователи онлайн
Всего на сайте: 20
Пользователей: 0
Гостей: 20
Роботы: Yandex Google
+2  
Новостей: 12999
+0  
Комментариев: 39446
+0  
Пользователей: 10052