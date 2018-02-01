Google выпустила код эксплойта для исправленной ошибки Windows 10
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- Категория: Windows 10
- Дата: Вчера, 17:32
- Просмотров: 149
Лучше убедитесь, что ваша Windows 10 обновлена, так как команда Google Project Zero выпустила код эксплойта для исправленной ошибки Windows 10, которую можно использовать, просто посетив веб-страницу.
Microsoft DirectWrite heap-based buffer overflow in fsg_ExecuteGlyph while processing variable TTF fonts https://t.co/EM4zxsIXwK— Project Zero Bugs (@ProjectZeroBugs) February 24, 2021
Проблема заключается в недостатке Microsoft DirectWrite, рендерера шрифтов Windows, который также используется во всех браузерах и уязвим для специально созданных шрифтов TrueType, которые могут привести к повреждению памяти и сбою, которые затем могут быть использованы для выполнения кода с привилегиями ядра.
Недостаток, обозначенный как CVE-2021-24093, был исправлен 9 февраля 2021 года, что означает, что все пользователи, отложившие установку накопительных обновлений в прошлом месяце, по-прежнему уязвимы.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
mspoweruser.com
mspoweruser.com
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