Microsoft выпустила два новых экспериментальных инструмента Edge DevTools
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- Категория: Windows 10
- Дата: Вчера, 16:48
- Просмотров: 183
Microsoft выпустила два новых DevTools для веб-разработчиков, использующих Edge.
Пользовательский интерфейс режима фокусировки
Режим фокусировки — это новый режим, который позволяет группировать разные вкладки вместе на основе вашего собственного рабочего процесса отладки в Edge DevTools. По умолчанию он начинается с некоторых рекомендуемых вкладок для групп, таких как «Макет» и «Тестирование», но вы можете настроить группы вкладок по своему вкусу.
Подсказки DevTools
Подсказки DevTools предлагают информативное наложение в Edge DevTools, которое позволяет пользователям узнать, что делают различные панели и вкладки.
Доступность
Новые функции доступны в Edge Canary (90.0.810.0 и новее). Microsoft принимает отзывы о новых функциях здесь.
Илья Источник:
mspoweruser.com
mspoweruser.com
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