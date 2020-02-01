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Microsoft выпустила два новых экспериментальных инструмента Edge DevTools

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Вчера, 16:48
  • Просмотров: 183
Microsoft выпустила два новых экспериментальных инструмента Edge DevTools

Microsoft выпустила два новых DevTools для веб-разработчиков, использующих Edge.

Пользовательский интерфейс режима фокусировки

Режим фокусировки — это новый режим, который позволяет группировать разные вкладки вместе на основе вашего собственного рабочего процесса отладки в Edge DevTools. По умолчанию он начинается с некоторых рекомендуемых вкладок для групп, таких как «Макет» и «Тестирование», но вы можете настроить группы вкладок по своему вкусу.

Подсказки DevTools



Подсказки DevTools предлагают информативное наложение в Edge DevTools, которое позволяет пользователям узнать, что делают различные панели и вкладки.

Доступность

Новые функции доступны в Edge Canary (90.0.810.0 и новее). Microsoft принимает отзывы о новых функциях здесь.
Илья Источник:
mspoweruser.com
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