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Приложение «Будильники и часы» для Windows 10 получило обновление

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Сегодня, 20:09
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Приложение «Будильники и часы» для Windows 10, бесплатное приложение, предустановленное на всех устройствах с Windows 10, на этой неделе обновилось одним из самых больших обновлений за последнее время.

Это обновление, которое доводит приложение до версии 10.2101.28.0, улучшает общий дизайн, позволяя значительно увеличить шрифт и добавить полноэкранный режим для функций таймера и секундомера.



Мировые часы также получили некоторые улучшения с добавлением иконок погоды и текущей даты для каждого местоположения в городе, что должно стать облегчением для тех, кто все еще не понимает разницу во времени во время путешествия или планирования встречи.



Меню приложения «Будильники и часы» также было перемещено в левую часть экрана, и теперь приложение лучше настраивается при изменении размера.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
onmsft.com
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