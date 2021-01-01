Приложение Microsoft Teams для Windows 10 получило обновление
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- Категория: Windows 10
- Дата: Вчера, 22:40
- Просмотров: 79
Microsoft обновила приложение Microsoft Teams для Windows 10 до версии 1.4.00.4167.
Обновление содержит новые округлые иконки для кнопок, новые цвета и стили фона, более темный темный режим и другое.
На левой панели навигации также более четко отображаются тени от Fluent Design.
Обновление тестировалось в общедоступной предварительной версии Teams с января и будет поэтапно развертываться для пользователей.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
mspoweruser.com
mspoweruser.com
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