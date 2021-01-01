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Приложение Microsoft Teams для Windows 10 получило обновление

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Вчера, 22:40
  • Просмотров: 79

Microsoft обновила приложение Microsoft Teams для Windows 10 до версии 1.4.00.4167.

Обновление содержит новые округлые иконки для кнопок, новые цвета и стили фона, более темный темный режим и другое.





На левой панели навигации также более четко отображаются тени от Fluent Design.

Обновление тестировалось в общедоступной предварительной версии Teams с января и будет поэтапно развертываться для пользователей.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
mspoweruser.com
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