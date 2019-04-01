Microsoft Edge Canary получил функцию для решения математических формул
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- Категория: Windows 10
- Дата: Вчера, 23:32
- Просмотров: 47
Microsoft тестирует функцию для решения математических формул на основе Bing в Edge Canary для некоторых пользователей.
Этим пользователям доступна кнопка Math Solver в Настройки> Внешний вид.
При нажатии пользователи могут выбрать формулу на странице, и Bing предоставит подробное решение для расчета.
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Пользователи также могут вводить формулы для решения.
Нажмите на изображение для демонстрации
Эта функция доступна в Edge Canary, но как часть контролируемого развертывания, поэтому не каждый пользователь Canary в настоящее время имеет доступ к ней.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
mspoweruser.com
mspoweruser.com
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