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Microsoft выпустила Windows 10 21H1 Build 19043.867

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Вчера, 23:02
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Компания Microsoft выпустила Windows 10 21H1 Build 19043.867 (KB5000802) для инсайдеров в Beta Channel.

Это обновление безопасности включает улучшения качества. Ключевые изменения включают:

• Исправлена уязвимость безопасности с повышением привилегий, задокументированная в CVE-2021-1640, связанная с заданиями печати, отправленными на порты «FILE:». После установки обновлений Windows от 9 марта 2021 года и позже задания печати, находящиеся в состоянии ожидания перед перезапуском службы диспетчера очереди печати или перезапуском операционной системы, останутся в состоянии ошибки. Вручную удалите затронутые задания печати и повторно отправьте их в очередь печати, когда служба диспетчера очереди печати находится в режиме онлайн;
• Есть обновления безопасности для Windows Shell, Windows Fundamentals, Windows Management, Windows Apps, Windows User Account Control (UAC), Windows Virtualization, Windows Kernel, Microsoft Graphics Component, Internet Explorer, Microsoft Edge Legacy и Windows Media;

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
blogs.windows.com
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