Microsoft Edge получит версию Extended Stable
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- Категория: Windows 10
- Дата: Сегодня, 00:21
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На прошлой неделе Google объявила, что Chromium и её браузер Chrome переходят на четырехнедельный график выпуска. Это по сравнению с шестинедельным циклом выпуска, к которому мы все привыкли. Если это не очевидно, все браузеры на базе Chromium будут поддерживать это, включая Microsoft Edge, как было подтверждено в посте блога.
Однако более интересным является то, что будет четвертый канал под названием Extended Stable, который предназначен для предприятий, которые беспокоятся о стабильности. Канал Extended Stable будет получать новые версии браузера каждые восемь недель, так что вы в значительной степени предпочтете получать все остальные версии. Microsoft также сообщает, что эти пользователи также будут получать обновления безопасности каждые две недели.
У нас есть немного времени, прежде чем все это произойдет. Прямо сейчас Edge/Chromium находится на версии 89, и новый график выпуска не появится до Chromium 94. Ожидается, что он прибудет в канал Stable только в начале сентября. Как только он появится, вы, вероятно, сможете выбрать канал Extended Stable.
Очевидно, что каналы Canary и Dev будут получать новые обновления ежедневно и еженедельно, соответственно, как и всегда. Это каналы Beta и Stable, которые меняются на четыре недели вместо шести недель, и, конечно же, канал Extended Stable является новым. Вы можете ознакомиться с графиком выпуска здесь.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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