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Microsoft выпустила Skype Insider Preview Build 8.70.76.48

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Вчера, 19:42
  • Просмотров: 117
Microsoft выпустила Skype Insider Preview Build 8.70.76.48

Компания Microsoft выпустила Skype Insider Preview Build 8.70.76.48.

Что нового?

Фоновый шум на ваших собраниях? Без проблем. Теперь у Microsoft есть шумоподавление!;
Меньше паролей. Добавление поддержки WAM в Windows 10, чтобы вы могли переключаться между несколькими учетными записями без запроса ввести пароль каждый раз;
Посмотри, кто звонит. Microsoft добавила кнопку «Участники» для звонков по Skype, чтобы вы могли видеть, кто звонит;
• Microsoft также перенесла настройки, связанные с конфиденциальностью, в одну категорию конфиденциальности верхнего уровня в приложении;
• Еще больше улучшений производительности;

Скоро:

• Поддержка Skype на Safari;
• Поддержка Skype в браузерах на базе Chromium;
• Поддержка размытия фона для Skype for Web;
• Возможность блокировки собраний;
• Поиск контактов по номеру телефона;

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
mspoweruser.com
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