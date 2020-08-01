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Edge Canary позволяет скрыть строку заголовка при использовании вертикальных вкладок

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Вчера, 20:23
  • Просмотров: 115
Edge Canary позволяет скрыть строку заголовка при использовании вертикальных вкладок

Microsoft недавно представила вертикальные вкладки для Edge, но эта функция не имела большого смысла, поскольку не было получено вертикального пространства экрана за счет перемещения вкладок в сторону, так как строка заголовка оставалась на месте.

Похоже, что Microsoft знала об этом, так как компания теперь представила флаг в Edge Canary (Build 91.0.825.0 и выше), который позволяет скрыть строку заголовка, когда включены вертикальные вкладки.



Включение этого флага приводит к следующему преобразованию.





Интересно, что перемещение строки заголовка делает окна несколько загроможденными и перегруженными.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
mspoweruser.com
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