Edge Canary позволяет скрыть строку заголовка при использовании вертикальных вкладок
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- Категория: Windows 10
- Дата: Вчера, 20:23
- Просмотров: 115
Microsoft недавно представила вертикальные вкладки для Edge, но эта функция не имела большого смысла, поскольку не было получено вертикального пространства экрана за счет перемещения вкладок в сторону, так как строка заголовка оставалась на месте.
Похоже, что Microsoft знала об этом, так как компания теперь представила флаг в Edge Canary (Build 91.0.825.0 и выше), который позволяет скрыть строку заголовка, когда включены вертикальные вкладки.
Включение этого флага приводит к следующему преобразованию.
Интересно, что перемещение строки заголовка делает окна несколько загроможденными и перегруженными.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
mspoweruser.com
mspoweruser.com
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