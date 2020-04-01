Microsoft выпустила сборку Windows 10 Insider Preview Build 21332.1010
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- Категория: Windows 10
- Дата: Сегодня, 01:02
- Просмотров: 0
Компания Microsoft выпустила Windows 10 Build 21332.1010 (KB5001478). Это накопительное обновление для сборки Windows 10 Insider Preview Build 21332, которая была выпущено на прошлой неделе, и в нем нет ничего нового.
Microsoft довольно часто выпускает эти обновления, просто говоря, что они существуют для тестирования конвейера обслуживания. И хотя это совершенно правильная и необходимая вещь, был ряд случаев, когда были внесены некоторые негласные изменения.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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