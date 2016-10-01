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Windows 10 Team версии 1703 для Surface Hub больше не поддерживается после сегодняшнего дня

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Вчера, 20:21
  • Просмотров: 113

После сегодняшнего дня Windows 10 Team версии 1703 больше не будет поддерживаться. Фактически, это последняя редакция Windows 10 версии 1703, которая вообще поддерживалась, так что вся версия удаляется.

В последнее время был довольно трудный путь для Windows 10 Team, потому что Microsoft изо всех сил пытается выпустить 2020 Update, а это фактически первая новая версия ОС с версии 1703. Предполагалось, что оно начнёт развертываться для Surface Hub 2S в октябре прошлого года, а затем развертывание было приостановлено из-за некоторых проблем. Хотя Microsoft обновила планы развертывания в январе, оригинальный Surface Hub начал получать Windows 10 Team 2020 Update только 24 февраля.

Но это было только для устройств с полной телеметрией, и только в Австралии, Новой Зеландии, Японии, Канаде, Мексике, Бельгии, Италии, Германии, Нидерландах, Швейцарии и Великобритании. 2 марта оно было развернуто для всех регионов, кроме США, но все еще с полной телеметрией, и 9 марта США получили его. Что касается времени, когда все компьютеры Surface Hub могли получить обновление, даже без полной телеметрии, то это было вчера, 15 марта.

Другими словами, у вас не так много времени для обновления той версии, на которой вы были. Хорошая новость заключается в том, что дата окончания поддержки не означает, что вы находитесь в небезопасном состоянии. Считается, что вы больше не будете в безопасности в следующую дату, когда Windows 10 Team версии 1703 получит обновление, которое будет выпущено в следующий Patch Tuesday, 13 апреля.

Очевидно, что вам следует обновить Surface Hub до 2020 Update, которое включает в себя новый браузер Microsoft Edge на базе Chromium, заменяющий Edge Legacy, который также больше не поддерживается с этого месяца. Оно также позволяет пользователям входить в систему с помощью Microsoft Authenticator или ключа FIDO2, а также поддерживает систему единого входа и условный доступ.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
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