Сборка Windows 10 Build 21337 предлагает новые настройки персонализации для сенсорной клавиатуры
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- Категория: Windows 10
- Дата: Вчера, 23:48
- Просмотров: 24
Помимо журнала изменений, который Microsoft объявила для сборки Windows 10 Build 21337, есть и другие элементы, о которых не было объявлено, в том числе некоторые довольно интересные.
Одним из них является новая персонализация сенсорной клавиатуры, которая будет доступна в разделе «Персонализация» в приложении Настройки Windows 10.
Похоже, что Microsoft предложит пользователям Windows 10 настроить:
• Размер и масштаб клавиатуры;
• Фоновое изображение и его непрозрачность;
• Цвет клавиши и метки;
• Цвет границы клавиши;
Эти настройки должны сделать использование Windows 10 в режиме планшета гораздо более увлекательным.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
mspoweruser.com
mspoweruser.com
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