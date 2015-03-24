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Сборка Windows 10 Build 21337 предлагает новые настройки персонализации для сенсорной клавиатуры

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Вчера, 23:48
  • Просмотров: 24

Помимо журнала изменений, который Microsoft объявила для сборки Windows 10 Build 21337, есть и другие элементы, о которых не было объявлено, в том числе некоторые довольно интересные.

Одним из них является новая персонализация сенсорной клавиатуры, которая будет доступна в разделе «Персонализация» в приложении Настройки Windows 10.





Похоже, что Microsoft предложит пользователям Windows 10 настроить:

• Размер и масштаб клавиатуры;
• Фоновое изображение и его непрозрачность;
• Цвет клавиши и метки;
• Цвет границы клавиши;

Эти настройки должны сделать использование Windows 10 в режиме планшета гораздо более увлекательным.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
mspoweruser.com
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