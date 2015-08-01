Сборка Windows 10 Build 21337 на видео
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- Категория: Windows 10
- Дата: Сегодня, 02:10
- Просмотров: 0
Компания Microsoft выпустила сборку Windows 10 Build 21337 для инсайдеров в Dev Сhannel. Это одна из немногих сборок, которая содержит множество изменений, включая улучшения в управлении виртуальными рабочими столами, новые предустановленные приложения и предварительную версию Auto HDR.
Кроме того, эта сборка также включает в себя множество исправлений и небольших улучшений, как и любая другая сборка.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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