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Сборка Windows 10 Build 21337 на видео

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Сегодня, 02:10
  • Просмотров: 0

Компания Microsoft выпустила сборку Windows 10 Build 21337 для инсайдеров в Dev Сhannel. Это одна из немногих сборок, которая содержит множество изменений, включая улучшения в управлении виртуальными рабочими столами, новые предустановленные приложения и предварительную версию Auto HDR.



Кроме того, эта сборка также включает в себя множество исправлений и небольших улучшений, как и любая другая сборка.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
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