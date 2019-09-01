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Коммерческие пользователи могут протестировать Windows 10 версии 21H1

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Сегодня, 00:29
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Windows 10 версии 21H1 теперь доступна для коммерческих клиентов, чтобы начать изучение и проверку функций перед выпуском в общую доступность.

Как было объявлено ранее, версия 21H1 будет доставлена на устройства, работающие в настоящее время под управлением Windows 10, версии 2004 или версии 20H2, с использованием пакета активации. Это та же технология, которую Microsoft использовала для обновления устройств с Windows 10 версии 2004 до версии 20H2. Хотите посмотреть, как быстро устройства обновляются с версии 2004 или 20H2 до версии 21H1 и насколько мало времени простоя? Теперь вы можете!

Вы можете получить доступ к Windows 10 версии 21H1 по всем стандартным каналам, включая Windows Update, Windows Server Update Services (WSUS) и Azure Marketplace, или можете загрузить файл ISO. Если вы управляете обновлениями непосредственно из Центра обновления Windows и у вас есть устройства, зарегистрированные в Release Preview Channel для целей проверки, вы можете перейти на страницу настроек Центра обновления Windows устройства, чтобы загрузить и установить Windows 10 версии 21H1 и испытать удивительно быстрое обновление, которое поставляется с обновлением через пакет активации.



Примечание: Microsoft считает устройство коммерческим устройством, если на нем не установлена домашняя редакция Windows 10, управляется ИТ-администратором (через Microsoft Endpoint Manager или сторонний инструмент MDM), или если устройство имеет ключ корпоративной лицензии, CommercialID, или присоединено к домену.


Как и в случае с Windows 10 версий 2004 и 20H2, версия 21H1 также использует общую базовую операционную систему с идентичным набором системных файлов. Новые функции включены в ежемесячные обновления качества для версии 2004 в неактивном и спящем состоянии. Эти новые функции 21H1 остаются бездействующими до тех пор, пока они не будут включены с помощью «пакета активации», небольшого, быстро устанавливаемого «главного переключателя», который активирует функции Windows 10 версии 21H1.

Если вы управляете обновлениями с помощью WSUS, у вас есть возможность выполнить полное обновление функций до 21H1 или протестировать путь к пакету активации, если ваши устройства в настоящее время работают под управлением 2004 или 20H2. Как и при любой другой проверке предварительных обновлений, опубликованных в WSUS, вам необходимо сначала убедиться, что вы синхронизировали категорию «Windows Insider Preview». После синхронизации этой категории на консоли должны появиться следующие обновления, как показано ниже:

Коммерческие пользователи могут протестировать Windows 10 версии 21H1


Чтобы протестировать этот опыт на виртуальной машине, посетите предварительную версию Windows 10 на Azure Marketplace или, если хотите, вы можете загрузить ISO-образ Windows 10 версии 20H2.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
techcommunity.microsoft.com
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