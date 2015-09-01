Функция Windows Spotlight для рабочего стола обнаружена в сборке Windows 10 Insider Preview Build 21337
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- Категория: Windows 10
- Дата: Сегодня, 01:13
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Еще в октябре прошлого сообщалось, что Microsoft работает над добавлением возможности устанавливать фон Bing в качестве обоев с помощью функции Windows Spotlight. Windows Spotlight обычно может изменять только обои экрана блокировки.
Тогда эта функция была скрыта за экспериментальными флагами и не работала, но в сборке Windows 10 Insider Preview Build 21337, выпущенной в эту среду, эта функция теперь работает.
Эта функция, обнаруженная пользователем под ником «Albacore», выглядит так:
Пользователи также могут использовать «Узнать об этом изображении» в правом нижнем углу страницы - двойной щелчок по нему приведет к местоположению Bing.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
mspoweruser.com
mspoweruser.com
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