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Сборка Windows 10 Insider Preview Build 21337 имеет функцию под названием «Использование устройства»

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Сегодня, 01:13
  • Просмотров: 6

Последняя функция, обнаруженная пользователем под ником «Albacore» в сборке Windows 10 Insider Preview Build 21337, — это новая функция персонализации, которая называется «Использование устройства».

Эта функция позволит пользователям указать, для чего они собираются использовать свой компьютер, а затем получать советы по использованию на основе этой информации.

Категории включают игры, семью, творчество, учебу, развлечения и бизнес. Microsoft предоставит тот же список вариантов использования в OOBE при установке Windows.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
mspoweruser.com
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