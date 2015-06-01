Приложение «Почта» для Windows 10 получило ярлыки веб-приложений Office
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- Категория: Windows 10
- Дата: Вчера, 22:53
- Просмотров: 72
Ресурс HTNovo сообщает, что приложение «Почта» для Windows 10 получило серверное обновление до версии 16005.13426.20688.0. Среди нововведений можно отметить ярлыки для веб-приложений Word, Excel и PowerPoint.
Ссылки присоединяются к другому баннеру, призывающему пользователей приложения подписаться на Office 365.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
mspoweruser.com
mspoweruser.com
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