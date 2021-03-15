Microsoft выпустила Windows 10 21H1 Build 19043.906
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- Категория: Windows 10
- Дата: Вчера, 21:10
- Просмотров: 153
Компания Microsoft выпустила Windows 10 21H1 Build 19043.906 (KB5000842) для инсайдеров в Beta Channel.
Это обновление включает в себя все исправления в сборке Windows 10 21H1 Build 19043.899, а также следующее дополнительное исправление:
• Исправлена проблема, из-за которой не удавалось распечатать графическое содержимое в документе после установки обновления от 9 марта 2021 г;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
blogs.windows.com
blogs.windows.com
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