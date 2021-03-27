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В Edge Canary появилась опция Fade Sleeping Tabs

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Сегодня, 17:26
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Microsoft представила функцию Sleeping Tabs в Microsoft Edge Canary 87 еще в сентябре 2020 года. Компания развернула эту функцию для всех пользователей Edge в Edge 89, выпущенном ранее в этом месяце. Спящие вкладки, разработанные для повышения производительности за счет разгрузки сайтов на вкладках, помогают продлить срок службы батареи и уменьшить использование памяти в Edge.

Пользователи Edge, которые никогда не пользовались этой функцией, могут проверить ее, перейдя в edge://settings/system. В разделе «Сохранить ресурсы» перечислены настройки спящих вкладок.

Вы можете переключить эту функцию, установить время бездействия для вкладок, прежде чем они будут переведены в спящий режим, и добавить сайты в запрещённый список, чтобы они никогда не переводились в спящий режим.

Работа над этой функцией продолжается, и Microsoft добавила новую опцию в последнюю версию Edge Canary. Если вам интересно, то эта функция была обнаружена в сборке Edge Canary Build 91.0.838.0.

Эта функция отключает иконки сайтов, которые переводятся в спящий режим в Edge.

В Edge Canary появилась опция Fade Sleeping Tabs


Блеклые вкладки используют меньше ресурсов, чем загруженные. Это визуальный признак, который помогает пользователям различать вкладки спящего режима и вкладки, которые активны.

Узнать другие подробности можно здесь.

Илья Источник:
ghacks.net
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