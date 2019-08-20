Microsoft интегрировала потоковую передачу xCloud в приложение Xbox для Windows 10
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- Категория: Windows 10
- Дата: Сегодня, 17:48
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В настоящее время нет официального приложения потоковой передачи xCloud для Windows 10, и Microsoft тестирует эту функцию в тестовом приложении.
Однако ресурс ALumia обнаружил, что Microsoft, похоже, интегрировала ресурсы для приложения в официальное приложение Xbox для Windows 10.
Как видно из приведенных выше скриншотов, Microsoft добавила ресурсы, включая код и графику, из тестового приложения xCloud в приложение Xbox, доступное в настоящее время для инсайдеров Windows 10.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
mspoweruser.com
mspoweruser.com
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