Windows 10 Статьи, обзоры Windows 10 Инструкции, советы

Microsoft интегрировала потоковую передачу xCloud в приложение Xbox для Windows 10

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Сегодня, 17:48
  • Просмотров: 0

В настоящее время нет официального приложения потоковой передачи xCloud для Windows 10, и Microsoft тестирует эту функцию в тестовом приложении.

Однако ресурс ALumia обнаружил, что Microsoft, похоже, интегрировала ресурсы для приложения в официальное приложение Xbox для Windows 10.





Как видно из приведенных выше скриншотов, Microsoft добавила ресурсы, включая код и графику, из тестового приложения xCloud в приложение Xbox, доступное в настоящее время для инсайдеров Windows 10.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
mspoweruser.com
  • 0
Похожие новости
Обзор Windows 10
Xbox Cloud Gaming может появиться на специализированных устройствах для потоковой передачи в будущем

Xbox Cloud Gaming может появиться на специализированных устройствах для потоковой передачи в будущем

Project xCloud будет поддерживать все цифровые игры Xbox One

Project xCloud будет поддерживать все цифровые игры Xbox One

Приложение Xbox Game Streaming для Windows 10 обнаружено в Microsoft Store

Приложение Xbox Game Streaming для Windows 10 обнаружено в Microsoft Store

Project xCloud будет поддерживать игры для ПК

Project xCloud будет поддерживать игры для ПК

Microsoft проводит внутреннее тестирование Project xCloud для Windows 10

Microsoft проводит внутреннее тестирование Project xCloud для Windows 10




  • Комментарии
  • ВКонтакте
  • Facebook
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Пользователи онлайн
Всего на сайте: 34
Пользователей: 0
Гостей: 34
Роботы: Mail Ru Google Yandex
+7  
Новостей: 13130
+0  
Комментариев: 39449
+0  
Пользователей: 10054