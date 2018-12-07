Microsoft обновила приложение Journal для Windows 10
-
- Категория: Windows 10
- Дата: Сегодня, 18:47
- Просмотров: 79
Компания Microsoft обновила приложение Journal для Windows 10.
Вот список новых функций:
• Печать и экспорт. Теперь вы можете печатать и экспортировать страницы журнала на принтер, в PDF-файл или в OneNote. В меню страницы или на панели навигации вы можете выбрать, что включить;
• Кастомные цвета рукописного ввода. Коснитесь ручки или карандаша, чтобы открыть новую кастомную палитру цветов, которую вы можете выбрать;
• Поддержка давления пера. В Настройки> Настройки пера теперь вы можете включить чувствительность к давлению, чтобы сделать перо и карандаш более реалистичными. Требуется поддерживаемое перо;
• Вставка изображений. Вы сможете легко вставлять изображения с панели инструментов под иконкой +. Вы по-прежнему можете копировать и вставлять или перетаскивать изображения вручную;
• Исправления ошибок и производительности. Это не был бы релиз без некоторой закулисной работы с пользовательским опытом. Журналы должны открываться более надежно, и общая производительность тоже должна быть лучше;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
mspoweruser.com
mspoweruser.com
Похожие новости
- Комментарии
- ВКонтакте
ИнформацияПосетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Пользователи онлайн
Всего на сайте: 36
Пользователей: 0
Гостей: 36
Роботы: Mail Ru Google Yandex
Пользователей: 0
Гостей: 36
Роботы: Mail Ru Google Yandex
+7Новостей: 13130
+0Комментариев: 39449
+0Пользователей: 10054