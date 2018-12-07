Windows 10 Статьи, обзоры Windows 10 Инструкции, советы

Microsoft обновила приложение Journal для Windows 10

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Сегодня, 18:47
  • Просмотров: 79

Компания Microsoft обновила приложение Journal для Windows 10.

Вот список новых функций:

Печать и экспорт. Теперь вы можете печатать и экспортировать страницы журнала на принтер, в PDF-файл или в OneNote. В меню страницы или на панели навигации вы можете выбрать, что включить;
Кастомные цвета рукописного ввода. Коснитесь ручки или карандаша, чтобы открыть новую кастомную палитру цветов, которую вы можете выбрать;
Поддержка давления пера. В Настройки> Настройки пера теперь вы можете включить чувствительность к давлению, чтобы сделать перо и карандаш более реалистичными. Требуется поддерживаемое перо;
Вставка изображений. Вы сможете легко вставлять изображения с панели инструментов под иконкой +. Вы по-прежнему можете копировать и вставлять или перетаскивать изображения вручную;
Исправления ошибок и производительности. Это не был бы релиз без некоторой закулисной работы с пользовательским опытом. Журналы должны открываться более надежно, и общая производительность тоже должна быть лучше;



Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
mspoweruser.com
  • 0
Похожие новости
Обзор Windows 10
Microsoft Garage представляет приложение Journal

Microsoft Garage представляет приложение Journal

Microsoft обновила приложение Surface

Microsoft обновила приложение Surface

Компания Microsoft выпустила обновление для приложения «Почта и Календарь»

Компания Microsoft выпустила обновление для приложения «Почта и Календарь»

Microsoft анонсировала обновление для приложения Microsoft Whiteboard

Microsoft анонсировала обновление для приложения Microsoft Whiteboard

Power BI получила несколько новых функций для разбитых на страницы отчетов

Power BI получила несколько новых функций для разбитых на страницы отчетов




  • Комментарии
  • ВКонтакте
  • Facebook
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Пользователи онлайн
Всего на сайте: 36
Пользователей: 0
Гостей: 36
Роботы: Mail Ru Google Yandex
+7  
Новостей: 13130
+0  
Комментариев: 39449
+0  
Пользователей: 10054