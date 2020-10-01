AdDuplex: October 2020 Update установлено на 29.9% ПК с Windows 10
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- Категория: Windows 10
- Дата: Сегодня, 19:48
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Компания AdDuplex предоставила новую информацию по экосистеме Windows.
Из статистики выше видно, что обновление Windows 10 May 2020 Update (2004) установлено на 42.1% ПК, а Windows 10 O20U – на 29.9% ПК. Если же брать Windows 10 M19U и N19U, то их доля находится на уровне 4.6% и 18.4%. Количество инсайдеров находится на уровне 0.5%.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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