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Microsoft выпустила PowerToys 0.35

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Сегодня, 21:52
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Компания Microsoft выпустила PowerToys 0.35.

Вот полный список исправлений:

Общие

• PowerToys начнет требовать Windows 10 v1903 или более поздней версии после выпуска 0.35.x. Настройки v1, которые поддерживают более старые версии Windows, будут удалены в версии 0.37;
o Примечание: Возможно, Microsoft сможет вернуть поддержку при переходе на WinUI3, но на данный момент Microsoft увеличит минимальную версию Windows до 1903 или выше;
• Исправления локализации;
• Улучшен шаблон отчета об ошибках GitHub;
• .NET Core увеличен до 3.1.13;
• Исправлена регрессия установщика «запуск от имени пользователя»;

Color Picker

• Корректировки UX в редакторе;
• Esc теперь можно использовать для выхода из редактора;

FancyZones

• Добавлены горячие клавиши и функция быстрой замены для кастомных макетов! Теперь пользователи могут назначать горячую клавишу в редакторе и использовать ее для быстрой настройки зон рабочего стола с помощью привязки клавиш Ctrl + Win + Alt + NUMBER или путем нажатия горячей клавиши при перетаскивании окна;
• Обновления UX;
• Фиксированный алгоритм размещения зон для вертикального расположения панели задач;
• Исправления ошибок;

PowerToys Run

• Пользователи могут указать, где будет отображаться окно лаунчера;
• Добавлен новый плагин для поддержки открытия ранее использовавшихся рабочих пространств Visual Studio Code, удаленных компьютеров (SSH или Codespaces) и контейнеров! Если этот параметр включен, используйте {для запроса доступных рабочих пространств. Обратите внимание, что этот плагин отключен по умолчанию;
• История оболочки теперь сохраняет необработанную команду вместо разрешенной команды. Команда типа %appdata% теперь будет сохраняться в истории оболочки как есть, а не C:\Users\YourUserName\AppData\Roaming;
• Лучшее ведение журнала, чтобы попытаться отследить некоторые ошибки;
• Исправления ошибок;

Video Conference Mute (Experimental)

• Отслеживание работы, остающейся под проблемой #7944;
• Цель состоит в том, чтобы 5 апреля выпустить экспериментальную версию 0.36;

Contributor workflow

• Основной проект теперь имеет vsconfig, который предложит вам установить необходимые элементы вместо использования скрипта. Это поможет держать вас в курсе, когда что-то изменится;
• Обновлена проверка орфографии;

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
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