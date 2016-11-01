Microsoft не выпустит новую сборку Windows 10 на этой неделе
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- Категория: Windows 10
- Дата: Вчера, 14:32
- Просмотров: 200
На этой неделе Microsoft не выпустит новую сборку Windows 10 для инсайдеров в Dev Channel. Команда Windows Insider постоянно выпускала новые сборки по средам в последние месяцы, но этого не произошло в эту среду. К сожалению, команда подтвердила, что следующей сборки придется ждать до следующей недели.
Hey #WindowsInsiders - This week's Dev Channel build candidate wasn't ready to take off, so we're cancelling the flight for this week. We'll be back at it next week. ^AL pic.twitter.com/1elkCWIAmB— Windows Insider (@windowsinsider) April 1, 2021
На прошлой неделе Microsoft выпустила сборку Windows 10 Insider Preview Build 21343 для инсайдеров в Dev Channel, и наиболее заметным изменением стало введение переработанных иконок проводника.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
onmsft.com
onmsft.com
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