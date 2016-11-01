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Microsoft не выпустит новую сборку Windows 10 на этой неделе

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Вчера, 14:32
  • Просмотров: 200

На этой неделе Microsoft не выпустит новую сборку Windows 10 для инсайдеров в Dev Channel. Команда Windows Insider постоянно выпускала новые сборки по средам в последние месяцы, но этого не произошло в эту среду. К сожалению, команда подтвердила, что следующей сборки придется ждать до следующей недели.



На прошлой неделе Microsoft выпустила сборку Windows 10 Insider Preview Build 21343 для инсайдеров в Dev Channel, и наиболее заметным изменением стало введение переработанных иконок проводника.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
onmsft.com
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Microsoft не выпустит новую предварительную сборку Windows 10 на этой неделе

Microsoft не выпустит новую предварительную сборку Windows 10 на этой неделе

Компания Microsoft не выпустит новую предварительную сборку Windows 10 на этой неделе

Компания Microsoft не выпустит новую предварительную сборку Windows 10 на этой неделе

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