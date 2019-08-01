Поиск по вкладкам в Microsoft Edge скоро получит полезную функцию
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- Категория: Windows 10
- Дата: Вчера, 16:46
- Просмотров: 165
Microsoft тестирует улучшение Microsoft Edge для поиска по вкладкам. Согласно Windows Latest, улучшение в настоящее время проходит ограниченное тестирование. Chromium недавно улучшил функцию поиска по вкладкам, поэтому неудивительно, что эта функция работает для Edge на Chromium.
Edge Canary недавно добавил экспериментальный флаг, который включает функцию поиска по вкладкам. Недавнее обновление Edge Canary также добавляет поддержку функции отметки времени в поиске по вкладкам. При поиске по вкладкам вы увидите, когда в последний раз открывали какую-либо конкретную вкладку.
Поддержка меток времени в поиске по вкладкам на данный момент проходит ограниченное тестирование, поэтому, даже если у вас включен поиск по вкладкам, вы можете не увидеть метки времени. Вы можете заставить Edge Canary включить временные метки для поиска по вкладкам через командную строку браузера, но, вероятно, лучше просто подождать, пока вы не увидите эту функцию.
В дополнение к поддержке меток времени в поиске по вкладкам, Edge Canary имеет флаг под названием «History accelerator», который позволяет открыть полную страницу истории, нажав CTRL+H. Эта функция переходит прямо на страницу полной истории, а не просто открывает всплывающее меню.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
windowscentral.com
windowscentral.com
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