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Инструмент Edge Web Capture получил полезную функцию

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Сегодня, 16:08
  • Просмотров: 0
Инструмент Edge Web Capture получил полезную функцию

Microsoft обновляет инструмент Web Capture в Edge с помощью новой функции.

Этот инструмент уже позволяет захватывать веб-страницу, длина которой превышает размер экрана, путем прокрутки, но иногда веб-страницы имеют несколько прокручиваемых областей, и на таких страницах невозможно прокрутить эти области.

Microsoft добавила новый флаг, который позволяет пользователям выбирать субобласти для прокрутки.



Вот принцип работы этой функции:


Нажмите на изображение для демонстрации


В настоящее время окончательный скриншот еще не совсем правильный, но Microsoft должна уладить это к моменту запуска функции.

В настоящее время эта функция доступна в Edge Canary.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
mspoweruser.com
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