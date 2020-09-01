Инструмент Edge Web Capture получил полезную функцию
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- Категория: Windows 10
- Дата: Сегодня, 16:08
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Microsoft обновляет инструмент Web Capture в Edge с помощью новой функции.
Этот инструмент уже позволяет захватывать веб-страницу, длина которой превышает размер экрана, путем прокрутки, но иногда веб-страницы имеют несколько прокручиваемых областей, и на таких страницах невозможно прокрутить эти области.
Microsoft добавила новый флаг, который позволяет пользователям выбирать субобласти для прокрутки.
Вот принцип работы этой функции:
Нажмите на изображение для демонстрации
В настоящее время окончательный скриншот еще не совсем правильный, но Microsoft должна уладить это к моменту запуска функции.
В настоящее время эта функция доступна в Edge Canary.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
mspoweruser.com
mspoweruser.com
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