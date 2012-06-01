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Microsoft Edge получает плавающий виджет поиска на рабочем столе

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Сегодня, 16:47
  • Просмотров: 3

В феврале сообщалось, что Microsoft тестирует новые виджеты рабочего стола на базе браузера Edge, при этом некоторые пользователи Edge имеют доступ к виджету новостей и погоды, который, как и новая лента новостей панели задач, предоставляет погоду и новости через службу Microsoft Bing.

Теперь Windows Latest показал новый виджет – плавающую панель инструментов поиска, которая может плавать поверх других приложений.



Те, кому посчастливилось иметь эту функцию, могут активировать её, перейдя в Панель инструментов> Веб-виджеты.

Похоже, что будет 3 макета – Вертикальный, Панель управления и Только поиск. Вертикальный и Панель управления будут сосредоточены на новостях и интересах, в то время как Только поиск позволит пользователям выполнять поиск Bing из любого места (который открывается в браузере Edge). Когда панель поиска не используется, она закрепляется сбоку от дисплея.



Эта функция в настоящее время доступна в Edge Canary для некоторых пользователей.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
mspoweruser.com
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