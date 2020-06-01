Windows 10 Статьи, обзоры Windows 10 Инструкции, советы

Microsoft Edge Canary теперь может требовать аутентификацию перед автозаполнением паролей

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Вчера, 17:59
  • Просмотров: 136
Microsoft Edge Canary теперь может требовать аутентификацию перед автозаполнением паролей

Microsoft обновляет свой браузер Edge, чтобы пользователи могли более безопасно автоматически вводить пароли в формы. Действительно, в настоящее время компания тестирует возможность блокировки автозаполнения паролей после аутентификации пользователя. Эта функция была замечена пользователем под ником «Leopeva64-2» в Microsoft Edge Canary (версия 91.0.849.0) и, похоже, в настоящее время она доступна для некоторых пользователей.

Благодаря новой функции браузер теперь будет требовать аутентификацию пользователя на месте перед автозаполнением паролей для входа на веб-сайт. Эта функция доступна в рамках контролируемого развертывания.



Когда функция появится на вашем устройстве, её можно будет найти в Настройки> Профили> Пароли. В разделе «Вход» вы найдете опцию «Требовать аутентификацию», которая содержит переключатель для аутентификации пользователя. После включения браузер предложит вам ввести пароль вашего компьютера перед автоматическим заполнением полей пароля.

Новый опыт автозаполнения Microsoft Edge был разработан, чтобы сделать вход в систему более безопасным в Интернете. Это изменение должно было произойти с самого первого дня. Это добавляет дополнительный уровень безопасности и затрудняет использование неавторизованными лицами сохраненных паролей для входа на веб-сайты.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
onmsft.com
  • 0
Похожие новости
Обзор Windows 10
Microsoft Edge Canary теперь позволяет импортировать пароли из файлов CSV

Microsoft Edge Canary теперь позволяет импортировать пароли из файлов CSV

Microsoft экспериментирует с функцией «Ускорение запуска» в Edge Canary

Microsoft экспериментирует с функцией «Ускорение запуска» в Edge Canary

Microsoft Edge теперь может генерировать надежные и уникальные пароли для пользователей

Microsoft Edge теперь может генерировать надежные и уникальные пароли для пользователей

Функция Password Monitor теперь доступна в Microsoft Edge Dev и Canary

Функция Password Monitor теперь доступна в Microsoft Edge Dev и Canary

Microsoft Edge Canary получил функцию Password Monitor

Microsoft Edge Canary получил функцию Password Monitor




  • Комментарии
  • ВКонтакте
  • Facebook
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Пользователи онлайн
Всего на сайте: 37
Пользователей: 2
Гостей: 35
Роботы: Yandex Google
KevenSox DavinSib
+13  
Новостей: 13172
+0  
Комментариев: 39449
+0  
Пользователей: 10055