Microsoft Edge Canary теперь может требовать аутентификацию перед автозаполнением паролей
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- Категория: Windows 10
- Дата: Вчера, 17:59
- Просмотров: 136
Microsoft обновляет свой браузер Edge, чтобы пользователи могли более безопасно автоматически вводить пароли в формы. Действительно, в настоящее время компания тестирует возможность блокировки автозаполнения паролей после аутентификации пользователя. Эта функция была замечена пользователем под ником «Leopeva64-2» в Microsoft Edge Canary (версия 91.0.849.0) и, похоже, в настоящее время она доступна для некоторых пользователей.
Благодаря новой функции браузер теперь будет требовать аутентификацию пользователя на месте перед автозаполнением паролей для входа на веб-сайт. Эта функция доступна в рамках контролируемого развертывания.
Когда функция появится на вашем устройстве, её можно будет найти в Настройки> Профили> Пароли. В разделе «Вход» вы найдете опцию «Требовать аутентификацию», которая содержит переключатель для аутентификации пользователя. После включения браузер предложит вам ввести пароль вашего компьютера перед автоматическим заполнением полей пароля.
Новый опыт автозаполнения Microsoft Edge был разработан, чтобы сделать вход в систему более безопасным в Интернете. Это изменение должно было произойти с самого первого дня. Это добавляет дополнительный уровень безопасности и затрудняет использование неавторизованными лицами сохраненных паролей для входа на веб-сайты.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
onmsft.com
onmsft.com
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