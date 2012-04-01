64-битная версия клиента синхронизации OneDrive доступна для инсайдеров Windows 10
-
- Категория: Windows 10
- Дата: Вчера, 21:35
- Просмотров: 98
Microsoft выпустила 64-битную предварительную версию клиента OneDrive для инсайдеров Windows 10.
Стоит отметить, что Microsoft планирует развернуть обновленный клиент в течение апреля для всех остальных.
64-битный клиент идентичен 32-битному, но ожидается, что он будет предлагать лучшую производительность для файлов большего размера, если у вас много файлов и если у вас есть компьютер с 64-битной версией Windows.
64-битный клиент OneDrive предназначен только для пользователей, использующих 64-битную версию Windows, а версия ARM64 пока недоступна.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
mspoweruser.com
mspoweruser.com
Похожие новости
- Комментарии
- ВКонтакте
ИнформацияПосетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.