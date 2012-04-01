Windows 10 Статьи, обзоры Windows 10 Инструкции, советы

64-битная версия клиента синхронизации OneDrive доступна для инсайдеров Windows 10

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Вчера, 21:35
  • Просмотров: 98

Microsoft выпустила 64-битную предварительную версию клиента OneDrive для инсайдеров Windows 10.

Стоит отметить, что Microsoft планирует развернуть обновленный клиент в течение апреля для всех остальных.

64-битный клиент идентичен 32-битному, но ожидается, что он будет предлагать лучшую производительность для файлов большего размера, если у вас много файлов и если у вас есть компьютер с 64-битной версией Windows.

64-битный клиент OneDrive предназначен только для пользователей, использующих 64-битную версию Windows, а версия ARM64 пока недоступна.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
mspoweruser.com
  • 0
Похожие новости
Обзор Windows 10
Microsoft удалит функцию «Извлечение файлов с компьютера при помощи OneDrive» 31 июля

Microsoft удалит функцию «Извлечение файлов с компьютера при помощи OneDrive» 31 июля

OneDrive теперь поддерживает дифференциальную синхронизацию для всех файлов и всех клиентов

OneDrive теперь поддерживает дифференциальную синхронизацию для всех файлов и всех клиентов

Microsoft сделает автономный режим в OneDrive для Windows Phone

Microsoft сделает автономный режим в OneDrive для Windows Phone

Outlook 2013 теперь и на Windows RT

Outlook 2013 теперь и на Windows RT

Теперь большинство пользователей Steam использует 64-битную Windows 7

Теперь большинство пользователей Steam использует 64-битную Windows 7




  • Комментарии
  • ВКонтакте
  • Facebook
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Пользователи онлайн
Всего на сайте: 37
Пользователей: 2
Гостей: 35
Роботы: Yandex Google
KevenSox DavinSib
+13  
Новостей: 13172
+0  
Комментариев: 39449
+0  
Пользователей: 10055