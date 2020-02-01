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Microsoft добавила Assistance Hub в Microsoft Edge Canary

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Вчера, 22:21
  • Просмотров: 79
Microsoft добавила Assistance Hub в Microsoft Edge Canary

Microsoft Edge Canary получил Assistance Hub.



Assistance Hub предлагает ленту, информирующую пользователей о функциях, которые предлагает браузер Edge, как показано на гифке ниже:


Нажмите на изображение для демонстрации


Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
mspoweruser.com
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