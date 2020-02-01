Microsoft добавила Assistance Hub в Microsoft Edge Canary
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- Категория: Windows 10
- Дата: Вчера, 22:21
- Просмотров: 79
Microsoft Edge Canary получил Assistance Hub.
Assistance Hub предлагает ленту, информирующую пользователей о функциях, которые предлагает браузер Edge, как показано на гифке ниже:
Нажмите на изображение для демонстрации
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
mspoweruser.com
mspoweruser.com
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