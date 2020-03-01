Microsoft выпустила экспериментальную версию PowerToys 0.36
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- Категория: Windows 10
- Дата: Сегодня, 17:08
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Microsoft выпустила экспериментальную версию PowerToys, которая поставляется с поддержкой инструмента отключения звука для видеоконференций.
Вот список известных проблем и ограничений:
• С некоторыми веб-камерами существует несовместимость с Teams, и накладываемое изображение не отображается, вместо этого отображается поврежденный кадр. Если у вашей камеры есть такая особенность, сообщите Microsoft модель в #6246;
• Предварительный просмотр приложения (Teams, Meet и т. д.) может отображать оверлейное изображение, перевернутое по горизонтали, но, как ожидается, изображение будет правильно отображаться для других участников вызова;
• Чтобы включить/отключить VCM, PowerToys должен запускаться от имени администратора;
• Изменения некоторых параметров VCM требуют перезапуска приложения для получения новых значений, таких как новое наложенное изображение;
• В некоторых случаях наложенное изображение может отображаться перевернутым по вертикали (обходной путь - отредактировать изображение и перевернуть его перед выбором). (#6246);
• Если веб-камера PowerToys Video Conference Mute не отображается в приложении для видеоконференции, попробуйте перезапустить приложение, а если по-прежнему не отображается, попробуйте перезапустить Windows;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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