Приложение Office для Windows 10 получит крупное обновление
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- Категория: Windows 10
- Дата: Вчера, 20:10
- Просмотров: 125
В Центре администрирования Microsoft 365 анонсировано крупное обновление приложения Office для Windows 10.
Microsoft уже выпустила унифицированное приложение Office для Android и iOS и создала аналогичное приложение для Windows 10, но оно не очень функционально.
В настоящее время приложение служит местом сбора ваших последних документов, и если у вас установлен полный пакет Office, то при нажатии на такой документ он открывается, например, в приложении Word или Excel, а если нет, то документ открывается в окне браузера.
Предстоящее обновление позволит вам открыть документ непосредственно в приложении Office, например, PWA-версия Word или Excel будет размещена непосредственно в приложении Office.
Microsoft также обещает другие улучшения в приложении Office, с ожидаемым улучшением производительности до нативного уровня и возможностью открывать несколько экземпляров приложения, что необходимо, поскольку приложение Office теперь будет размещать документы.
Ожидается, что новые функции появятся в июне этого года.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
mspoweruser.com
mspoweruser.com
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