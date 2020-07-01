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Microsoft упростила перемещение вкладок между окнами Edge

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Вчера, 18:31
  • Просмотров: 127

Microsoft добавила новую опцию в меню щелчка правой кнопкой мыши по вкладке Edge, которая упростит перемещение вкладок между окнами Edge и профилями.

Меню «Переместить вкладку в» доступно в Edge Canary Build 92.0.866.0 или более поздней версии, но требует включения флага.

Чтобы включить этот элемент меню, вам нужно перейти в edge://flags, найти «Move tab context menu item new design» и включить его.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
mspoweruser.com
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