Microsoft упростила перемещение вкладок между окнами Edge
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- Категория: Windows 10
- Дата: Вчера, 18:31
- Просмотров: 127
Microsoft добавила новую опцию в меню щелчка правой кнопкой мыши по вкладке Edge, которая упростит перемещение вкладок между окнами Edge и профилями.
Меню «Переместить вкладку в» доступно в Edge Canary Build 92.0.866.0 или более поздней версии, но требует включения флага.
Чтобы включить этот элемент меню, вам нужно перейти в edge://flags, найти «Move tab context menu item new design» и включить его.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
mspoweruser.com
mspoweruser.com
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