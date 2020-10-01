AdDuplex: October 2020 Update установлено на 40.1% ПК с Windows 10
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- Категория: Windows 10
- Дата: Вчера, 19:49
- Просмотров: 111
Компания AdDuplex предоставила новую информацию по экосистеме Windows.
Из статистики выше видно, что обновление Windows 10 May 2020 Update (2004) установлено на 40.6% ПК, а Windows 10 O20U – на 40.1% ПК. Если же брать Windows 10 M19U и N19U, то их доля находится на уровне 3.3% и 11.1%. Количество инсайдеров находится на уровне 0.7%.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
reports.adduplex.com
reports.adduplex.com
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