Microsoft выпустила сборку Windows 10 Insider Preview Build 21364.1011
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- Категория: Windows 10
- Дата: Вчера, 23:23
- Просмотров: 50
Компания Microsoft выпустила сборку Windows 10 Insider Preview Build 21364.1011 (KB5003402) для инсайдеров в Dev Channel. Это обновление не содержит ничего нового и предназначено для тестирования конвейера обслуживания, включая возможность выпуска обновлений обслуживания поверх предыдущих обновлений обслуживания.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
mspoweruser.com
mspoweruser.com
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