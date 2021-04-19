Microsoft выпустила Windows 10 21H1 Build 19043.964
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- Категория: Windows 10
- Дата: Сегодня, 01:07
- Просмотров: 0
Компания Microsoft выпустила Windows 10 21H1 Build 19043.964 (KB5001391) для инсайдеров в каналах Beta и Release Preview.
Это обновление включает в себя все исправления из 21H1 Build 19043.962, а также следующее дополнительное исправление:
• Исправлена проблема, которая вызывала 0xC2 (BAD_POOL_CALLER) bugcheck при использовании IOCTL_SCSI_PASS_THROUGH_DIRECT;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
blogs.windows.com
blogs.windows.com
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