Microsoft выпустила Microsoft Edge Dev Build 92.0.878.0
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- Категория: Windows 10
- Дата: Вчера, 00:15
- Просмотров: 267
Сегодня Microsoft выпустила новую сборку Edge Dev, которая появилась менее чем через неделю после того, как первая сборка версии 92 попала в Edge Dev. Сегодняшнее обновление увеличивает версию до 92.0.878.0 и является незначительным. Учитывая, что прошло всего несколько дней с момента выпуска предыдущего обновления, Microsoft говорит, что в этой сборке мало что изменилось. На этой неделе нет даже сопроводительного поста в блоге.
Как обычно, обновление должно быть установлено автоматически в фоновом режиме. Заинтересованные лица могут перейти в «О Microsoft Edge», чтобы принудительно проверить наличие обновлений и начать загрузку.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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