Microsoft удаляет все блокировки обновления для Windows 10 версий 2004 и 20H2

Защитное удержание с идентификаторами защиты 25702617, 25702660, 25702662 и 25702673 было удалено для всех устройств по состоянию на 7 мая 2021 года, включая устройства с затронутыми драйверами. Если обновленные драйвера недоступны для вашего устройства и вам предлагается Windows 10, версия 2004 или Windows 10, версия 20H2, небольшое количество устройств может откатиться к предыдущей версии Windows 10 при попытке обновления. Если это произойдет, вам следует снова попытаться выполнить обновление до Windows 10 версии 2004 или Windows 10 версии 20H2.

На этой неделе Microsoft решила последние давние проблемы для Windows 10 версий 2004 и 20H2.Microsoft решила следующие проблемы:• Ошибки или проблемы во время или после обновления устройств с некоторыми аудиодрайверами Conexant;• Ошибки или проблемы во время или после обновления устройств с аудиодрайверами Conexant ISST;Вот заявление Microsoft:Узнать другие подробности можно здесь