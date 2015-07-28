Windows 10 скоро сделает открытие PWA-приложений более нативным

Мы хотели бы полностью отделить регистрацию протокола браузера от регистрации протокола приложения в Windows. Это позволит нескольким приложениям регистрироваться для обработки одних и тех же протоколов в Windows, без текущей необходимости в том, чтобы браузер действовал как средство устранения неоднозначности в случае конфликтующих регистраций (на уровне реестра Windows).

Microsoft работает над тем, чтобы позволить людям открывать PWA-приложения с помощью диалогового окна «Открыть с помощью» в Windows 10. Эта функция делает PWA-приложения более естественными, поскольку вам больше не нужно переключаться между различными способами доступа к одной и той же службе. PWA-приложения будут появляться рядом с другими приложениями в Windows 10, когда эта функция будет развернута. Включить экспериментальную функцию можно через edge://flags.Чтобы облегчить эту функциональность, Microsoft работает над тем, чтобы разрешить нескольким приложениям обрабатывать одни и те же протоколы. Это объясняется в более технических терминах в документе Фабио Роши из Microsoft . Роша объясняет цель изменения, которую преследует Microsoft:Эта новая настройка позволит нескольким приложениям или одному и тому же приложению с несколькими профилями обрабатывать один и тот же протокол. Пост Chromium объясняет ситуацию дальше. В прошлом обработчики протоколов веб-приложений использовали регистрацию ОС браузера для регистрации новых протоколов. В результате может возникнуть конфликт, когда веб-приложение или PWA-приложение захочет обработать один и тот же протокол. Решение состоит в том, чтобы позволить людям выбирать, какое приложение будет обрабатывать протоколы.Однако у нового подхода есть некоторые недостатки. Только первое приложение, которое регистрируется для протокола, обеспечит нативный опыт работы с приложением. Настройка также может привести к путанице, поскольку человек может увидеть варианты для нескольких похожих приложений или веб-сайтов.Если эта настройка будет развернута, то PWA-приложения будут казаться более нативными. Когда вы щелкаете ссылку, которая может открыть PWA-приложение, она откроется как отдельное окно PWA-приложения, а не как вкладка браузера.Узнать другие подробности можно здесь