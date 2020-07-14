Microsoft Edge теперь позволяет добавлять интеллектуальную плитку Outlook на страницу новой вкладки
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- Категория: Windows 10
- Дата: Вчера, 17:09
- Просмотров: 164
В Microsoft Edge появилась новая функция, которая упрощает отслеживание ваших последних писем. На странице новой вкладке теперь можно включить интеллектуальную плитку Outlook. На этой плитке показаны три ваших последних сообщения электронной почты и ярлыки для создания нового сообщения электронной почты или события.
Чтобы использовать эту функцию, вы должны добавить Outlook в качестве веб-сайта на страницу новой вкладки Edge. Outlook должен отображаться как предложение, когда вы нажимаете кнопку «+», чтобы добавить веб-сайт. После этого у вас будет возможность включить интеллектуальную плитку Outlook.
Microsoft анонсировала эту функцию еще в январе, и она была замечена в действии пользователем под ником «Leopeva64-2». Эта функция доступна в Edge Stable, по крайней мере, для некоторых пользователей.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
windowscentral.com
windowscentral.com
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