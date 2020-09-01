Microsoft Edge Canary может скрывать строку заголовка браузера при использовании вертикальных вкладок
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- Категория: Windows 10
- Дата: Сегодня, 18:40
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Пользователи Microsoft Edge Canary могут скрывать строку заголовка браузера при использовании вертикальных вкладок.
Флаг доступен в последней версии Edge Canary - 92.0.891.0. После включения флага, если вы используете вертикальные вкладки, вы можете щелкнуть правой кнопкой мыши строку заголовка, чтобы увидеть возможность её скрытия. Этот параметр также отображается, если щелкнуть правой кнопкой мыши пустую область боковой панели управления вкладками или кнопку «Новая вкладка». Переключатель для этой функции также можно найти в разделе «Внешний вид» в настройках браузера.
Вертикальные вкладки позволяют пользователям перемещать свои вкладки из верхней части экрана в левую часть окна браузера, располагая их вертикально. Это позволяет каждой вкладке получить более объемное текстовое описание, что облегчает поиск конкретной вкладки, когда у вас открыты десятки из них. Тем не менее, некоторые пользователи указали, что есть некоторая потеря пространства, поскольку перемещение вкладок в боковую часть окна не освобождает место в верхней части. Вместо этого там отображается заголовок текущей вкладки и элементы управления окном. Благодаря этому изменению освобождается пространство в верхней части окна браузера, а элементы управления окном размещаются рядом с адресной строкой и кнопками панели инструментов.
Для полного развертывания этой возможности может потребоваться некоторое время, но тот факт, что она уже реализована, должен стать хорошей новостью для тех, кто использует вертикальные вкладки.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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