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Microsoft выпустила сборку Windows 10 Insider Preview Build 21382.1000

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Вчера, 20:16
  • Просмотров: 161

Компания Microsoft выпустила сборку Windows 10 Insider Preview Build 21382.1000 (KB5003837) для инсайдеров в Dev Channel. Это обновление не содержит ничего нового и предназначено для тестирования конвейера обслуживания.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
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