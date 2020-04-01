Microsoft выпустила сборку Windows 10 Insider Preview Build 21382.1000
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- Категория: Windows 10
- Дата: Вчера, 20:16
- Просмотров: 161
Компания Microsoft выпустила сборку Windows 10 Insider Preview Build 21382.1000 (KB5003837) для инсайдеров в Dev Channel. Это обновление не содержит ничего нового и предназначено для тестирования конвейера обслуживания.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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