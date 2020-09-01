Microsoft расширяет мини-меню выбора текста Edge до обычных страниц в Edge Canary
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- Категория: Windows 10
- Дата: Вчера, 18:21
- Просмотров: 125
У Microsoft есть мини-меню с полезными командами, доступными при выделении текста в Edge, но до сих пор эта функция была доступна только при просмотре PDF-файлов.
В одной из последних версий Edge Canary эта функция теперь также доступна на обычных веб-страницах.
Мини-меню содержит полезные функции, такие как поиск по словарю. Однако это также может раздражать, если вы один из тех людей, которые читают веб-страницы, выделяя текст. К счастью, в том же меню можно отключить эту функцию для каждой веб-страницы.
Ваш список заблокированных страниц хранится в настройках, и позже вы можете вернуться и отменить выбор.
Эта функция есть в Edge Canary, но в настоящее время она доступна не всем пользователям Canary.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
mspoweruser.com
mspoweruser.com
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