Windows 10 Статьи, обзоры Windows 10 Инструкции, советы

Microsoft расширяет мини-меню выбора текста Edge до обычных страниц в Edge Canary

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Вчера, 18:21
  • Просмотров: 125

У Microsoft есть мини-меню с полезными командами, доступными при выделении текста в Edge, но до сих пор эта функция была доступна только при просмотре PDF-файлов.

В одной из последних версий Edge Canary эта функция теперь также доступна на обычных веб-страницах.



Мини-меню содержит полезные функции, такие как поиск по словарю. Однако это также может раздражать, если вы один из тех людей, которые читают веб-страницы, выделяя текст. К счастью, в том же меню можно отключить эту функцию для каждой веб-страницы.



Ваш список заблокированных страниц хранится в настройках, и позже вы можете вернуться и отменить выбор.

Эта функция есть в Edge Canary, но в настоящее время она доступна не всем пользователям Canary.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
mspoweruser.com
  • 0
Похожие новости
Обзор Windows 10
Microsoft Edge Canary получил функцию «Копировать ссылку в текст»

Microsoft Edge Canary получил функцию «Копировать ссылку в текст»

Microsoft Edge Canary получил функцию «Закрепить в меню Пуск»

Microsoft Edge Canary получил функцию «Закрепить в меню Пуск»

Microsoft Edge Canary позволяет переводить выделенные части текста на веб-странице

Microsoft Edge Canary позволяет переводить выделенные части текста на веб-странице

Функция Web Capture доступна для некоторых пользователей Microsoft Edge Dev

Функция Web Capture доступна для некоторых пользователей Microsoft Edge Dev

Функция «Найти на странице» получила улучшения в новой сборке Edge Canary

Функция «Найти на странице» получила улучшения в новой сборке Edge Canary




  • Комментарии
  • ВКонтакте
  • Facebook
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Пользователи онлайн
Всего на сайте: 51
Пользователей: 0
Гостей: 51
Роботы: Google Yandex Mail Ru
+5  
Новостей: 13338
+0  
Комментариев: 39449
+0  
Пользователей: 10062