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Microsoft выпустила Skype Insider Preview Build 8.72.76.44

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Вчера, 21:43
  • Просмотров: 92
Microsoft выпустила Skype Insider Preview Build 8.72.76.44

Компания Microsoft выпустила Skype Insider Preview Build 8.72.76.44.

Что нового?

Возможность блокировки собрания сейчас, чтобы вас не удивил незваный гость. Доступно для настольных компьютеров и Интернета;
Размытие фона для Skype в Интернете! В настоящее время доступно для нового Edge и Chrome;

Скоро:

• Кастомизированные реакции на вызовы;

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
answers.microsoft.com
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