Microsoft выпустила Skype Insider Preview Build 8.72.76.44
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- Категория: Windows 10
- Дата: Вчера, 21:43
- Просмотров: 92
Компания Microsoft выпустила Skype Insider Preview Build 8.72.76.44.
Что нового?
• Возможность блокировки собрания сейчас, чтобы вас не удивил незваный гость. Доступно для настольных компьютеров и Интернета;
• Размытие фона для Skype в Интернете! В настоящее время доступно для нового Edge и Chrome;
Скоро:
• Кастомизированные реакции на вызовы;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
answers.microsoft.com
answers.microsoft.com
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