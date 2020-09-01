Microsoft заявляет, что Edge 91 будет самым производительным браузером в Windows 10
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- Категория: Windows 10
- Дата: Сегодня, 01:21
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Microsoft заявила, что Edge 91 будет самым производительным браузером в Windows 10 благодаря улучшениям, внесенным в две функции: ускорение при запуске и спящие вкладки.
Во-первых, ускорение при запуске поможет Edge запускаться еще быстрее за счет запуска некоторых основных процессов Edge в фоновом режиме. Microsoft говорит, что это не использует дополнительные ресурсы, когда окна Edge открыты. Естественно, что для того, чтобы фоновые процессы работали, некоторые ресурсы необходимо использовать до открытия браузера.
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Что касается спящих вкладок, то Microsoft говорит, что это может помочь вам сэкономить до 82% использования памяти, переводя неактивные вкладки в спящий режим. Когда вкладка переводится в спящий режим, Edge может немедленно приостановить рекламу, экономя ресурсы сразу же. В этом обновлении также есть некоторые улучшения для Windows, чтобы сэкономить системные ресурсы. Вы можете настроить спящие вкладки таким образом, чтобы они переводились в спящий режим через определенный промежуток времени, и защитить определенные веб-сайты от перехода в спящий режим, если существует риск потери важного контента.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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