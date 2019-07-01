Функция Desktop Sharing Hub доступна в Edge Canary
-
- Категория: Windows 10
- Дата: Сегодня, 02:25
- Просмотров: 0
Microsoft интегрировала новую функцию в Edge Canary.
В Edge Canary теперь добавлена поддержка двух флагов для Desktop Sharing Hub.
При включении они добавляют новую иконку «Поделиться» в омнибокс со следующими параметрами.
Флаг для опций Desktop Sharing Hub в меню приложения, похоже, еще не работает.
Новая функция доступна в Edge Canary Build Build 92.0.900.0.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
mspoweruser.com
mspoweruser.com
Похожие новости
Microsoft Edge Canary теперь может генерировать QR-коды для обмена ссылками с мобильными устройствами
- Комментарии
- ВКонтакте
ИнформацияПосетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Пользователи онлайн
Всего на сайте: 41
Пользователей: 0
Гостей: 41
Роботы: Google Yandex
Пользователей: 0
Гостей: 41
Роботы: Google Yandex
+8Новостей: 13363
+0Комментариев: 39449
+0Пользователей: 10062