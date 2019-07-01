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Функция Desktop Sharing Hub доступна в Edge Canary

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Сегодня, 02:25
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Функция Desktop Sharing Hub доступна в Edge Canary

Microsoft интегрировала новую функцию в Edge Canary.

В Edge Canary теперь добавлена поддержка двух флагов для Desktop Sharing Hub.



При включении они добавляют новую иконку «Поделиться» в омнибокс со следующими параметрами.



Флаг для опций Desktop Sharing Hub в меню приложения, похоже, еще не работает.

Новая функция доступна в Edge Canary Build Build 92.0.900.0.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
mspoweruser.com
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